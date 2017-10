Good afternoon and welcome to completesportsnigeria.com’s live blogging of the Premier League clash between Manchester United and Tottenham Hotspurs at Old Trafford.

_

Starting line ups:

Man Utd

1 De Gea

3 Bailly

12 Smalling

4 Jones

25 A. Valencia

21 Herrera

31 Matic

18 Young

22 Mkhitaryan

9R Lukaku

19 Rashford

Tottenham

1 Lloris

4 Alderweireld

15 Dier

5 Vertonghen

24 Aurier

17 Sissoko

29 Winks

23 Eriksen

33 Davies

20 Alli

7 Son Heung-min

Uncover how I make $750 weekly on Facebook using never been revealed Social Media tools.